В России вырос спрос на электрокары

С апреля 2024 года вдвое больше российских автолюбителей заинтересовались электрокарами, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков реализующих компаний.

Минэкономразвития сообщили, что парк электрокаров с 2021 года увеличился в 3,2 раза и насчитывает более 55 тысяч единиц.

В России спрос на покупку электрокаров вырос почти на 100%. Средняя цена машины составляет 5 872 000 рублей. Эксперты авторынка отмечают, что такой небывалый спрос связан со льготами и бонусами, который получает владелец машины. Например, обладатель электрокара может бесплатно парковаться на муниципальных стоянках в любой тарифной зоне.

Но, несмотря на разнообразие моделей и предоставляемых льгот, не все так хорошо, как может показаться. Проблема с зарядкой таких машин все еще актуальна.

«В заблуждение вводит информация о мощности станций: если на ней указано 150 кВт, большинство пользователей ожидает, что их автомобиль будет заряжаться именно с такой мощностью. Однако на практике это не всегда так. Мощность станции может динамически распределяться между несколькими автомобилями, что снижает скорость зарядки каждого из них», — пояснил CEO Artis Владислав Мазов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что увеличение объема энергопотребления говорит о росте экономики России.