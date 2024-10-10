«Опорник» ВСУ уничтожен в приграничном районе Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Опубликовано видео, как опорный пункт ВСУ уничтожен в Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Alexey Maishev; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Удар по неприятелю нанес экипаж Су-34.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил опорный пункт ВСУ вместе с личным составом в Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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