Путил дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura

В России запущена в серийное производство самая ожидаемая автоновинка бизнес-класса Lada Aura, которую еще в июле протестировал президент. Владимир Путин дал старт конвейеру, а также другим промышленным предприятиям в разных регионах страны. И как это бывает в таких обстоятельствах, получилось очень много интересных, неформальных диалогов. Например, главу государства очень заинтересовал костюм одного из губернаторов. Почему — знает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Все, что требуется здесь от человека — периодически проверять ровность швов. На новом заводе по производству систем вентиляции во Владимирской области — высокий уровень роботизации. То есть, «вкалывают роботы». Как и на Автовазе в Самарской. Сами в ванну для катафорезного грунтования, сами потом красят своей железной рукой. Но только по команде человека. В данном случае — человека из Кремля.

«Хочу поблагодарить за труд, ответственность и инициативу всех специалистов, которые участвовали в развитии и запуске новых производств. И конечно, от всего сердца желаю больших успехов трудовым коллективам. Спасибо, давайте приступим», — сказал президент.

Путин сегодня запустил сразу пять знаковых предприятий в разных частях страны. Автоваз не отправлял серийную машину Lada Aura до официального доклада. Рабочие застыли у конвейера. Президент разглядел их, поблагодарил.

«Я вижу там, у меня на экране телевизора слева от вас, чуть подальше от вас, на фоне новой машины, стоят представители трудового коллектива. Я хочу к ним обратиться, поблагодарить вас за вашу работу и за ваш профессионализм. Прокатился не так давно, летом. И она без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, она мне понравилась. Хорошо управляется, обзор хороший, двигатель мощный достаточно. Все по-современному, все-все-все, реально», — отметил Путин.

Действительно, в июле президент за рулем не Ауруса, но Ауры проехал по трассе М-11 Москва-Петербург. Заодно проверил и новую дорогу, и новый автомобиль. До конца года таких успеют сделать почти три тысячи штук. Сразу после похвалы президента конвейер заработал, первая серийная «Лада Аура» выехала из кадра под обещания губернатора пересадить на такие областные власти.

Новый тренд родился прямо между докладами президенту: пробуй отечественное на себе. Директор первой ткацкой фабрики из города Володарска уловила его, пока губернатор Нижегородской области говорил. И тут же высоко подняла планку. Не только своей фабрики.

— Наша задача выпускать настолько качественные ткани, чтобы ваш стул, на котором вы сидите сегодня, был обит тканями, произведенными на нашем заводе, — сообщила Надежда Аверина, директор ООО «Первая ткацкая фабрика».

— Спасибо! Надеюсь, так и будет в ближайшее время. Глеб Сергеевич, у вас костюмчик-то отечественного производства? — спросил президент губернатора Никитина.

— К сожалению, без бирки, но из отечественных тканей, — ответил он.

— Здорово, прекрасно. К этому и нужно стремиться, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает отечественного производства. Чтобы это было самого высокого качества, — заключил Путин.

Качественными вентиляционными системами президенту сразу же похвастались сотрудники нового завода Русклимата в городе Киржач Владимирской области. Локализацию производства здесь довели до 90%. Другими словами, почти полное импортозамещение.

Как и на ТЭС «Ударная» в Крымском районе Краснодарского края. Новая станция мощностью 560 МВт использует серийную отечественную газовую турбину ГТД-110М. Ту самую, большой мощности, которую корпорация «Ростех» разработала после отказа немецкого Siemens поставлять такое оборудование нам, в Крым.

«Я это очень все хорошо помню. С момента, когда мы встроили новые мощности в Крыму, и там были сложности с известными поставками… Я думаю, что вы тоже в курсе. И то, что у нас появляются новые производства, и то, что мы становимся независимыми, суверенными технологически. Хотя бы в этом спектре, в этом сегменте, это очень важно» — подчеркнул президент.

А вот проект в Усть-Илимске Иркутской области уже не просто импортозамещение — выход на новый уровень. Целлюлозно-картонный комбинат чистоцеллюлозным товарным картоном может пол-Китая завалить. В смысле, с долей 60% стать лидером на рынке Поднебесной. Еще недавно из Сибири гнали, в основном, кругляк.

«Я с удивлением когда-то, достаточно давно — но ситуация меняется к лучшему не так быстро, как бы нам и хотелось — обнаружил, что лесосека то огромная, а продукцию из древесины самую разную, и бумагу высококачественную, и чего только другого не производят из этих материалов. Вот много из этого мы закупаем за границей. Ну, это просто странно, да? Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию. И, конечно, вот то, что вы делаете, этот шаг вперед, который был сделан в Иркутской области — это движение в абсолютно правильном направлении», — отметил Путин.

Причем, в правильном направлении все пять предприятий двигаются синхронно. Создают рабочие места, но что еще важнее — роботы и прочие сложные конструкции повышают производительность труда.

«У нас за 8 месяцев текущего года, уже, по-моему, говорили об этом, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рост промышленного производства состоял 4,5%, а в обрабатывающих отраслях рост — 8,1%», — привел данные президент.

Темпы эти президент пообещал держать. На достигнутом, сказал, останавливаться нельзя. А значит, еще «не позабыты хлопоты» и человеку тоже придется вкалывать. Наравне с роботами.