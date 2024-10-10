Качество и экологичность: в Москве проходит выставка косметики и парфюмерии InterCHARM

На настоящем фестивале красоты представлено все многообразие России и ее уникальной природы.

Доля российской косметики и парфюмерии на отечественном рынке за последние два года выросла вдвое. На смену импортным товарам приходят не менее качественные, а главное — доступные, наши бренды.

В ближайшее время также должны утвердить ГОСТ для «зеленой косметики» — натуральной и органической. Об этом заявили на полях выставки InterCHARM, которая проходит в эти дни в столице. Ее посетила корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Во флаконах настоящий коктейль: фейхоа, мята, розмарин, календула и даже кактус. Микс из фруктов и трав, правда, питает и насыщает не организм, а кожу.

«Зеленая косметика» — продукты, где максимальная концентрация натуральных компонентов, на рынке давно. Яркие баночки с припиской «ЭКО» притягивают взгляды. И нередко их клеят на все, что производителю угодно, ведь экологически чистый товар лучше продается.

«В 2023 году впервые Роскачество вышло с инициативой в Ростандарт о включении в программу Национальной стандартизации единых критериев, обосновывающих соответствующие экологические заявления в маркировке», — говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

«Зеленую косметику» планируют поделить на натуральную и органическую. Первая должна состоять из сельхозингредиентов. В составе второй — компоненты, полученные при органическом земледелии. При этом натуральность каждой — не менее 95%.

Российские производители готовы удивлять не только цифрами — в прошлом году на рынок удалось выпустить 120 тысяч новых продуктов, — но и инновационными формулами, показать, а главное, рассказать о которых готовы представители свыше 32 тысяч брендов на главной бьюти-выставке страны — InterCHARM.

InterCHARM — это не просто выставка, а настоящий фестиваль красоты, где можно поближе познакомится с брендами, в том числе отечественными, потрогать текстуру, послушать аромат и даже создать собственный продукт.

На выставочных полках — все многообразие нашей страны и ее уникальной природы.

«Это серия товаров, созданная на основе термальной воды железноводского месторождения, тамбуканской грязи и специфических растениях Кавказа», — говорит основатель бренда натуральной косметики Екатерина Раздобудько.

«Россия продолжает привлекать внимание не только китайских производителей парфюмерии и косметики, поставщиков сырья и упаковки, но у нас есть и национальный павильон Кореи, национальный павильон Турции, компании из ОАЭ. И, что самое интересное, мы видим немецкие, французские, испанские компании, которые хотят выйти на российский рынок», — говорит председатель оргкомитета выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева.

По данным Роскачества, большинство россиян положительно относятся к отечественным брендам косметики. А у каждого второго покупателя и вовсе, если на продукте надпись «Сделано в России», желание купить именно эту баночку автоматически увеличивается.