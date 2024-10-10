В Петербурге определили размер курортного сбора

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В Петербурге размер курортного сбора составит 1% от стоимости номера в гостинице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ

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Его начнут взимать с 1 января 2025 года.

Власти Петербурга определили размер курортного сбора. Его начнут взимать уже с 1 января. Ставка составит 1% от стоимости номера в гостинице.

Однако уже с 2026-го значение начнет варьироваться от 1% до 2% в зависимости от туристического сезона. У налога есть и минимальное значение — это 100 рублей в сутки.

Освободят от курортного сбора инвалидов, ветеранов, тех, кто приехал в Петербург на лечение, и еще некоторые категории граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда поехать в отпуск за уникальной атмосферой. Насладиться отдыхом можно и в ноябре, главное — знать места. Эти туристические направления подарят массу положительных эмоций и помогут забыть о холодах.

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