Прекращение поставок газа из РФ сказалось на промышленности Европы

Европейская промышленность терпит убытки без российского газа. Объемы выпускаемой продукции достигли минимальных значений за последние десять лет. При этом стоимость производства выросла почти на четверть.

Такую статистику сегодня озвучили на Международном газовом форуме, который проходит в Петербурге. Он собрал ведущих экспертов области из разных стран. Но в центре внимания все-таки российские регионы. В 25 из них сегодня заработали новые объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Все подробности — у корреспондента «Известий» Максима Облендера.

В Тамбовской области — акушерский пункт, в Перми — санаторий, в Ростовской области — несколько школ. На связи с министром энергетики Сергеем Цивилевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером сразу 25 регионов. Дешевое и экологичное топливо с опережением добирается до самых далеких уголков страны

«Эта работа ведется очень высокими темпами. И мы в самое ближайшее время, гораздо раньше, чем 2030 год, завершим программу догазификации в РФ. Цели поставлены амбициозные, работа ведется четко, слаженно, конструктивно», — заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер».

Тема пленарного заседания — «Газовый рынок-2024: контуры нового миропорядка». Европа, например, благополучно пилит трубу, на которой сидит. Итог — рост тарифов для населения и катастрофические последствия для экономики ЕС.

«Надо сводить газовый баланс, поступления и распределение. Если идет снижение объема поставок на рынок, кто-то должен быть крайним, кто-то должен пострадать. ЕС лучше придумать не смогли, чем прикрывать свою европейскую промышленность, не только ее, но и хребты, но и столпы экономики. За полтора года производство снизилось почти на 10%», — отметил Миллер.

Российская промышленность и энергетика, напротив, все больше и больше делают акцент на газ. Эта сельхозтехника работает на сжиженном природном газе. Тракторы уже закупают предприятия страны, комбайны проходят финальные тесты.

Во-первых, это экологично. Во-вторых, бак вмещает много топлива, что важно. Трактор, например, работает в поле по десять часов. В-третьих, это попросту дешевле, примерно в два с половиной раза.

Арктика — наша природная кладовая. Четверть мировых запасов углеводородов сосредоточена там. Россия обладает не только половиной всего ледокольного флота мира, но разрабатывает прорывные технологии и в добыче, и в транспортировке сырья. В нашей стране десятком предприятий ведется разработка первого в мире атомного подводного газовоза.

«Что такое газовоз? Корпуса мы делаем любые. Наша часть „Прометей“ в Петербурге — она создала все, чтобы плавать, поэтому вопрос о материале не стоит. Дальше КБ, которые занимались подводными лодками — „Хит“, с которыми мы тесно связаны, „Рубин“ и многие другие — нет вопросов. С ними то же самое. Я бы сказал, что это вопрос технический. И третья вещь — реакторы. Они готовы», — сказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

А спрос на поставки топлива из России растет.

«Мы работаем на любых площадках, на которых можно объединяться со странами, которые разделяют наши подходы. Одна из площадок — БРИКС, без БРИКС, вообще, невозможно проблемы эти не решить. БРИКС производит более 50% всей электроэнергии мира и примерно столько же потребляет. Как, минуя БРИКС, можно решить эти проблемы», — подчеркнул министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

На газовый форум прибыла и делегация из Евросоюза. И цель поездки в Россию абсолютно понятна.

«Лица, которые отвечают за принятия решений в Европе, рассматривают вопросы поставки энергоносителей, как будто это имело бы идеологическую основу. Для нас безопасность энергопоставок носит физический характер, который определяется наличием инфраструктуры. Если есть трубопровод от поставщика до заказчика, то значит, вы покупаете у этого заказчика газ», — объяснил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Если его нет и другие экспортеры отсутствуют, о газе можно только мечтать. Среди контуров нового миропорядка наша страна остается ключевым игроком, гарантируя поставки, привлекательную цену топлива, а теперь и обладая передовыми технологиями.

Форум — это возможность своими глазами увидеть новейшую технику и продукцию нашего машиностроения: от каждого маленького вентиля до многотонного газотурбинного двигателя, беспилотников и роботов с шильдиком «Сделано в России».