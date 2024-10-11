Вертолет Ка-52М наносил удары по неприятелю в приграничных районах Курской области.

Экипаж вертолета Ка-52М, модифицированной версии знаменитого «Аллигатора», сорвал запланированную замену личного состава подразделений ВСУ в курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

После применения авиационных ракет, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулся к точке вылета. Обозначенные разведкой цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.