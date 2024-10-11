«Это не конечная цифра»: продюсер Крида раскрыл его гонорары за концерт

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 41 0

Продюсер Дворцов: гонорар Крида колеблется от 1,8 до 3,5 миллионов рублей

«Это не конечная цифра»: продюсер Крида раскрыл его гонорары за концерт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Также стало известно, что должно быть в гримерке артиста.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл информацию о гонорарах певца Егора Крида. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

«Гонорары Егора Крида колеблются от 1,8 млн до 3,5 млн рублей в зависимости от города, от мероприятия, от уровня мероприятия. То есть это не конечная цифра. Дополнительных требований к организаторам, в принципе, нет», — рассказал Дворцов.

Продюсер также подчеркнул, что в райдере артиста нет ничего сверхъестественного. По его словам, Егор Крид выпивает (то есть в номере должен быть алкоголь) и считает это нормальным. Кроме того, в гримерке должно быть зеркало.

Как заверил продюсер рэпера, у многих исполнителей похожие требования — холодные и горячие закуски, обязательно зеркало и VIP-трансфер. По сравнению с остальными, райдер Крида — еще «цветочки» и, как он считает, его гонорары за концерт полностью оправданы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Егор Крид снова оказался в травмпункте. Артист играет главную роль в фильме с большим количеством травмоопасных сцен. Он уточнил, что все обошлось без перелома.

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