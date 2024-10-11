Госдума разрабатывает законопроект о запрете квадроберов

За выгул детей на поводке или на четвереньках — штраф до пяти тысяч рублей. Столько же за пропаганду квадробинга в сетях и самое жесткое — это уголовное дело, если малолетний квадробер кого-то покусал. Примерно так выглядят основные пункты законопроекта, который сейчас готовят в Госдуме. Фактически депутаты приравнивают малолетних квадроберов к ЛГБТ*-экстремистам. Но так ли они страшны на самом деле разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

По сути это же очередное модное увлечение — были готы, были последователи «Игр престолов», K-pop и все такое. В массовом сознании — все как пришло, так и ушло. Но квадроберы похоже перебарщивают. Одно дело — эпатаж на публику. Другое — скакать кошкой, когда тебя даже никто не видит. Или вот юноша пробует кошачий — или собачий — корм.

И вот тут вопрос. Не к детям — с них спрос небольшой. Ко взрослым.

«Некоторые дети заигрываются и уже не считают себя людьми, а переходят в мир животных, потому что он кажется им проще», — отмечает россиянка Екатерина Лебедева.

Дочь Екатерины была квардробером полгода. Сейчас остыла и вернулась к рисованию. Собственно, оно-то и привлекало.

«Больше всего мне нравилось разукрашивать маски. Потому что сам процесс увлекает, потом результат еще. Прикольно, красиво», — говорит дочь Екатерины Анна.

Ане повезло, она кажется нашла баланс. Мама повела себя верно. Обычно-то наоборот.

«Родители дома сидят, они возмущаются что вот, дети делают то-то-то, нам это не нравится. И подростки обычно как раз-таки — с 12 до 18 лет — активно начинают заниматься тем, что не нравится родителям», — подчеркивает Дарья Дугенцова, детский психолог.

Психика подростков — всегда отдельная тема. Не сказать, что квадроберы имели большое уважение одноклассников, например.

Да и сами животные, которых копируют эти ребята, не сильно в восторге от новых соседей по собачьей площадке.

Что еще хуже — буллинг, которому подвергаются дети-звери в школах. И вот это реальная проблема. Но тут есть нюанс.

«Источником буллинга являются чуть ли не сами взрослые. По крайней мере, я в сети вижу много агрессивных, ненавистнических комментариев в адрес детей. И это, конечно, парадоксально, да? Что в обществе, где так любят настоящих собачек и кошечек, с такой ненавистью могут относиться к детям, которые изображают собачек и кошечек», — удивляется Вера Сухих, научный сотрудник психологического факультета МГУ.

В общем, то, что на истории этих кошко-собачко-людей обратили внимание в думе и Совете Федерации — не странно. Это же как молоко: оно, в принципе, полезно, но если убежит — плиту не отмоешь потом. Если ребята решили, что они звери — неплохо бы вернуть их в стан людей. Хотя мамы не горят желанием.

«Подросткам все лень. И когда я увидела, что моего ребенка настолько увлекает что-то, что она готова встать с дивана, отложить планшет, пойти раскрашивать маску и идти гулять — я была очень рада», — отмечает мама квадробера Ольга (имя изменено. — Прим. ред.).

Взрослые тем временем — как это сейчас говорится — ловят хайп с этой темы. Перспективная профессия: стилист квадроберов. Да, стилист вот этих всех хвостиков.

«В каждой стае, да и в человеческом обществе, у нас у каждого свои цели. Либо быть классным рубаха-парнем, чтоб тебя все любили, потому что ты хорошенький, либо выделяться, потому что „я хочу быть лидером“. И в соответствии с этим мы подбираем уже методы стиля», — говорит Вера Семенова, стилист квадроберов.

На маркетплейсах дикое количество товаров для квадроберов. Шепотом маркетологи признаются — это часто неликвид из раздела «товары для детского утренника».

«Благодаря СМИ из какой-то частности квадроберы стали большим глобальным явлением. А почему мы, например, не обсуждаем девушек, которые делают себе вот такие губы, как у глубоководных рыб? Это тоже абсолютно возмущает мое эстетическое чувство», — спрашивает маркетолог Дмитрий Сендеров.

А сам-то вопрос, в общем, совсем не нов. Вот кадры телевидения СССР. Там, в общем, все сказано.

«И все-таки напрямую сравнивать людей и животных было бы неправильно. Люди есть люди, звери есть звери — и так вот впрямую…» — говорит с экрана Константин Райкин и уходит со сцены по-собачьи.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России