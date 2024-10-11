Движение ночью оказалось парализовано, пробка растянулась на несколько километров.

Гололед стал причиной массовой аварии на дороге Тюмень — Омск. Там столкнулись сразу три фуры и еще несколько автомобилей. Всю ночь движение по трассе было парализовано. Большегрузы полностью перегородили проезжую часть. Пробка растянулась более чем на восемь километров.

Обошлось без пострадавших. Все подробности участники ДТП рассказали корреспонденту «Известий» Игорю Капорикову.

Одна фура в кювете, у второй повреждена кабина, у третьей — прицеп и она полностью перекрыла движение. По всей дороге разбросаны детали от большегрузов. Таковы последствия гололедицы на трассе Р-402 Тюмень — Омск.

Серьезное ДТП произошло недалеко от омского села Бекишево. Водитель многотомного грузовика не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

«Коллега мой спереди ехал. Гололед. Раскрутило — столкнулись. Я начал оттормаживаться, чтобы в них не влететь и меня сложило», — рассказывает участник ДТП Евгений.

Оттормозиться не успел и водитель третьей фуры. Хотя, судя по кадрам с видеорегистратора, он соблюдал дистанцию.

«Понесло просто по дороге по этой да и все. Хотел уйти в обочину, почти уже ушел, и вот — хвост. Не успел оттормозиться», — говорит Евгений, участник ДТП.

Чудом обошлось без жертв. Особенно повезло водителю легковушки, которая в момент ДТП оказалась между тремя большегрузами, но в итоге у машины лишь одна глубокая царапина.

«За фурой ехал — километров 60-70. Так быстро все произошло, я даже ничего не понял», — добавляет участник ДТП Максим.

Каждый из водителей пытался избежать столкновения, на дороге виден длинный тормозной путь. Но машины на этом участке словно перестали слушаться и причина этому видна невооруженным глазом.

Сегодня весь день в Омске идет дождь с мокрым снегом, и дорога из-за этого превратилась буквально в каток. Не видно, что ее чем-то сегодня посыпали.

На этой трассе трафик оживленный, поэтому сразу после ДТП на дороге моментально образовался затор. Движение полностью остановлено. Многокилометровые пробки как с одной, так и с другой стороны. Участники ДТП ждут инспекторов ГИБДД.



