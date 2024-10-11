Популярный американский ситком завершился в 2003 году, но актрисы все еще поддерживают отношения.

Американский фильм сериал «Сабрина — маленькая ведьма» вышел на экраны в 1996 году и почти сразу привлек внимание зрителей. Комедийный ситком подкупал публику ненавязчивым сюжетом, показывающим жизнь молодой волшебницы и ее близких — двух тетушек и говорящего саркастичного кота Салема.

Как живут актеры, исполнившие в ленте главные роли, спустя 28 лет — в материале 5-tv.ru.

Мелисса Харт — 48 лет (Сабрина Спеллман)

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/MediaPunch; Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма», 1996–2003 г.

Мелисса Харт сыграла в ситкоме «Сабрина — маленькая ведьма» главную героиню — колдунью, которая обрела волшебные силы в 16 лет. На начало съемок актрисе было 20. За эту роль в 1997 году она была номинантом премии «Сатурн» как лучшая телевизионная актриса.

После завершения ситкома в 2003 году Харт приглашали на различные шоу, и она продолжила строить карьеру на телевиденье. Однако в крупных кинокартинах звезда почти не снималась. Зрители могут ее увидеть на главной роли в комедийном сериале «Мелисса и Джоуи». Одна из последних ролей Харт — в триллере «Ты бы убила ради меня? История Мэри Бэйли», вышедшая в 2023-м. Таке Харт занимается режиссурой.

Сразу после закрытия сериала актриса вышла замуж за музыканта Марка Уилкерсона. У супругов трое сыновей.

Бет Бродерик — 65 лет (тетушка Зельда)

фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight; Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма», 1996–2003 г.

Бет Бродерик сыграла в сериале тетушку Зельду, обладающую достаточно суровым нравом, но спасающую свою любимую племянницу Сабрину из неудобных ситуаций. Также Бродерик выступала в качестве режиссера нескольких эпизодов ленты.

Звезда замужем за актером Скоттом Пэетти с 2005 года. Помимо актерской деятельности, она писательница, выпускает книги в соавторстве с Деннисом Бейли. В последние годы Бродерик занимается благотворительностью.

Актриса нередко появляется в различных телешоу в качестве гостя, но в карьере она не достигла значительных успехов. Один из последних наиболее ярких проектов — картина «Остаться в живых», где она получила второстепенную роль. Сейчас Бродерик продолжает сниматься. Например, она приняла участие в мини-сериале «Любовь и смерть» 2023 года.

Кэролайн Ри — 60 лет (тетушка Хильда)

Фото: www.globallookpress.com/CraSH; Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма», 1996–2003 г.

Кэролайн Ри многим запомнилась благодаря роли добродушной тетушки Хильды в ситкоме «Сабрина — маленькая ведьма». Она была полной противоположностью холодной «напарницы» Зельды. Актриса также озвучила и говорящую на кухне картину в доме Спеллманов.

Еще до завершения ситкома Ри запустила свое собственное шоу, став телезвездой. Однако после ее карьера пошла на спад. Одна из последних заметных ролей Ри на большом экране — появление в ремейке «Леденящие душу приключения Сабрины», который выходил с 2018-го по 2020 -й.

Актриса воспитывает дочь, которую родила еще в 2008 году.

Ник Бэкей (кот Салем)

фото: www.globallookpress.com/Claudia Daniels; Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма», 1996–2003 г.

Одним из самых харизматичных персонажей сериала был говорящий кот Салем — бывший захватчик мира, которого превратили в домашнего питомца. Он помогал Сабрине изучать магию, параллельно призывая героиню делать то, что ей хочется. Салема озвучил комик Ник Бэкей. Он же был сценаристом сериала.

Также Бэкей озвучивал бобра Норберта в «Крутых бобрах». Кроме того, он спортивный комментатор и писатель, пишет еженедельную колонку и статьи для журнала ESPN. Продюссировал сериал «Долго и счастливо», где сыграл одну из ролей. Сейчас занимается продюсированием сериала «Мамаша».

Женат с 1994 года. Есть собака и две кошки, одну из которых зовут Салем.

Дружба после завершения сериала «Сабрина — маленькая ведьма»

Актерский состав сериала продолжает общение и спустя 28 лет. В октябре актриса Мелиссе Харт опубликовала в личном блоге в соцсетях совместное фото со своими двумя «тетушками». На фото с Кэролайн Ри и Бет Бродерик из ресторана видно, что они улыбаются.

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