Отчаянный забег по Европе: как Зеленского встретили в Берлине

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В немецком парламенте объявили о создании движения против санкций.

Фото, видео: ТАСС/Simone Risoluti; 5-tv.ru

Президент* Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским, который не раз призывал его пойти на переговоры, а теперь после недолгого разговора подарил весьма символичную бронзовую скульптуру под названием «Мир — это хрупкий цветок».

После этого Зеленский прилетел в Берлин, где проводит переговоры с Олафом Шольцем. Ради его охраны в немецкую столицу вызвали полицейских даже из соседних регионов, и одно это обошлось бюджету в десятки тысяч евро. Подробности рассказал европейский корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

С такой помпой немцы не охраняют даже своего канцлера. Визит Зеленского перевел Берлин буквально на военное положение: более двух тысяч правоохранителей, оцеплен весь правительственный квартал, остановлено движение городских поездов, снайперы на крышах, спецназ на воде и даже под водой.

Под ограничение попало даже судоходство на реке Шпрее, главной водной артерии Берлина, вместо прогулочных катеров сейчас можно встретить только бесконечные полицейские патрули.

Перекрывали дороги, а впору было все воздушное пространство из-за Зеленского закрывать, в ведомство федерального канцера его доставили на военном вертолете. Вопрос об адекватности такого приема еще больше повис в воздухе.

Хотя, если что и стоило бы защищать в эти дни, так это сам мир от настоящей агонии Киева. Отчаянный забег по континенту то ли с мирным планом, то ли с планом дальнейшей войны. Одной рукой они готовятся к зимней кампании, другой — к очередному саммиту. И даже Россию опять зовут. И в то же время заявляют именно о принуждении к миру, Зеленский требует увеличения поставок немецкого.

«Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе, вторым в мире. Таковым и останется, могу тебя заверить. До конца года с партнерами передадим Украине еще один пакет помощи в размере 1,4 миллиарда. Украина может на нас рассчитывать. Посыл Путину: игра на время не выгорит. Мы не оставим Украину. В июне состоится еще одна конференция по мирному урегулированию на Украине, и, как ты говоришь, Россия должна принять в ней участие», — пообещал Зеленскому Шольц.

Налицо — диагноз. Постоянное раздвоение позиций и, видимо, самой личности. Еще недавно Зеленский намеревался завершить конфликт до Нового года, теперь переносит сроки на 2025 год.

То он заявляет, что второго мирного саммита в ноябре не будет, то вновь указывает на его подготовку и чуть ли не просит благословения у Всевышнего. Этим утром Зеленский успел посетить даже Ватикан, где его явно спустили с небес на землю во время 35-минутной аудиенции с Папой Римским, который многократно предлагал свои миротворческие усилия, а Киев лишь откровенно хамил в ответ.

Вот и сегодня Зеленского точно бес попутал, опять промахнулся с подарком Франциску — передав понтифику, видимо, свою особую картину мира под названием «резня в Буче». Но и святейший отец не растерялся, вручив в ответ бронзовый барельеф распускающегося бутона с надписью «Мир — хрупкий цветок». В руках Зеленского — уж точно.

В самом же деле ему пору оказывать не военную, а душевную поддержку.

После Лондон, Парижа и Рима — заключительный сеанс у Канцлера Шольца. На фоне этой встречи уже самые видные немецкие политики выступили за более активную именно дипломатическую роль Германии. А по результатам опроса уже 59% немцев высказались за то, чтобы Шольц снял трубку и позвонил Президенту Путину.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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