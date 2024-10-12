В Петербурге спустили на воду подлодку «Якутск»

На верфи в Петербурге состоялся торжественный спуск подлодки «Якутск» на воду. Эта субмарина стала заключительной в серии их шести многоцелевых кораблей, способных вести разведку и выполнять боевые задачи. Чем новая модель отличается от своих предшественников? И за что военные прозвали ее «Черной дырой»? Все секреты узнал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

Второй день рождения подлодки Якутск — первый был в день закладки, на котором присутствовал президент России, сейчас же — спуск на воду. Дань традиции отдана, бутылка шампанского разбилась сразу, а значит лодке в походах будет сопутствовать удача.

Существует военно-морская традиция — члены экипажа и кораблестроители перед спуском лодки на воду кладут на рельсы монетки, и в результате получается некий овал. Это и талисман на удачу, и памятный знак, второго такого не будет.

Это уже шестая лодка «Проекта 636», построенная для Тихоокеанского флота. Последняя в серии — и самая совершенная.

«Каждый последующий корабль отличается от предыдущего лучшими характеристиками, лучшими конфигурациями. Она решает весь спектр задач ТОФ, и задач, которые свойственны подводным лодкам — это удар по береговым объектам, уничтожение кораблей, уничтожение подводных лодок и других задач, которые способны решить и будут решать. И решают удачно сегодня», —отметил заместитель главнокомандующего ВМФ России Игорь Мухаметшин.

Минно-торпедное и ракетное вооружение — те же Калибры — отлично показали себя в Сирии.

«Проект 636» западные партнеры уже прозвали «Черная дыра». Из-за его малой шумности и малой заметности. При этом лодка обладает системой с повышенной дальностью обнаружения целей — надводных и подводных. А значит, оставаясь незамеченной, успеет засечь противника, уничтожить его и скрыться в глубинах мирового океана.

Одна из особенностей «Проекта 636» — это то, что в ней использовано дерево. На самом деле, именно из бакаутового дерева сделаны направляющие гребного вала, а это дерево, даже будучи срубленным, продолжает выделять естественную смазку. Гарантийный срок работы — 20 лет.

Причем командовать этим грозным и самым современным оружием будет человек, который уже больше десяти лет проходил на лодках этого класса, но впервые стал командиром корабля

«Эмоции меня переполняют, такое событие оно раз в жизни и не у всех бывает. Но у меня есть помощники, правая и левая рука — это старпом и помощник. Вот когда все три человека этих в одно единое слились, экипаж будет одной душой», — говорит Сергей Писарев — капитан третьего ранга, командир подводной лодки «Якутск».

Лодка уже касается воды, а, значит, стапель свободен для новых проектов.

«Финансово все решено. Технологически, если вы пойдете туда, вы увидите, там стоит один кусок, в других местах стоит. То есть, вы увидите, что через полгода здесь будет два корпуса стоять», — отметил врио генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Андрей Быстров.

Спуск на воду — еще не начало военно-морской службы «Якутска». Впереди достройка в плавдоке, швартовные, ходовые и госиспытания. Но уже до конца года подлодка войдет в состав ТОФ.