Израиль ударил по Бейруту американскими авиабомбами Jdam

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Боеприпасы идентифицировали по осколкам, обнаруженным в руинах жилого дома.

Израиль ударил по Бейруту американскими авиабомбами Jdam

Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Израиль нанес удар по ливанскому Бейруту американскими авиабомбами Jdam, в результате чего погибли 22 человека и 117 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian.

«Остатки американского боеприпаса прямого поражения обнаружены в обломках рухнувшего жилого дома», — говорится в публикации.

Уточняется, что принадлежность найденных осколков боеприпасам Jdam подтвердили отдел по кризисам, конфликтам и вооружениям правозащитной организации Human Rights Watch и бывший американский военный специалист по взрывотехнике.

Также сообщается, что жителей Бейрута после удара Израиля эвакуируют из зданий, на месте работают экстренные службы.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — авиабомбы, оснащенные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, производства компании Boeing.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ совершает наземные рейды, зачищая позиции «Хезболлы», а израильские ВВС продолжают активные бомбардировки Бейрута.

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:22
«Это пугающе»: Селена Гомес высказалась о своем исчезновении из соцсетей
5:00
Израиль ударил по Бейруту американскими авиабомбами Jdam
4:42
«Познакомиться с родителями»: возлюбленная Деппа рассказала о его поездке в Россию
4:25
«Ходит за мной и верещит»: у Оксаны Самойловой появился пятый ребенок
4:01
Актриса Настя Задорожная оказалась в эпицентре урагана «Милтон» во Флориде
3:42
«Как действующего президента»: Байден приказал Пентагону охранять Трампа

Сейчас читают

Попытка покушения, три погибших брата и побег: что известно о нападении на сотрудника Центра «Э»
«Главное — не переусердствовать»: кому нельзя пить воду с лимоном
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака