Израиль ударил по Бейруту американскими авиабомбами Jdam

Израиль нанес удар по ливанскому Бейруту американскими авиабомбами Jdam, в результате чего погибли 22 человека и 117 получили ранения. Об этом сообщает The Guardian.

«Остатки американского боеприпаса прямого поражения обнаружены в обломках рухнувшего жилого дома», — говорится в публикации.

Уточняется, что принадлежность найденных осколков боеприпасам Jdam подтвердили отдел по кризисам, конфликтам и вооружениям правозащитной организации Human Rights Watch и бывший американский военный специалист по взрывотехнике.

Также сообщается, что жителей Бейрута после удара Израиля эвакуируют из зданий, на месте работают экстренные службы.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — авиабомбы, оснащенные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, производства компании Boeing.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦАХАЛ совершает наземные рейды, зачищая позиции «Хезболлы», а израильские ВВС продолжают активные бомбардировки Бейрута.