Три человека погибли в результате нападения на машину патрульной службы в Ингушетии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 71 0

Среди пострадавших был сотрудник полиции.

Фото, видео: МВД России/ТАСС; 5-tv.ru

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Неизвестные открыли огонь по автомобилю сотрудника патрульной службы в районе Магасовского круга Ингушетии. В результате инцидента три человека погибли. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, группа вооруженных мужчин открыла огонь по машине, а после скрылась с места преступления. Среди пострадавших был сотрудник патрульно-постовой службы. Известно также, что все погибшие находились внутри машины.

В МВД подтвердили, что в республике произошло вооруженное нападение. Остальные детали и обстоятельства выясняются.

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