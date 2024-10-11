Три человека погибли в результате нападения на машину патрульной службы в Ингушетии
Среди пострадавших был сотрудник полиции.
Фото, видео: МВД России/ТАСС; 5-tv.ru
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Неизвестные открыли огонь по автомобилю сотрудника патрульной службы в районе Магасовского круга Ингушетии. В результате инцидента три человека погибли. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По словам собеседника, группа вооруженных мужчин открыла огонь по машине, а после скрылась с места преступления. Среди пострадавших был сотрудник патрульно-постовой службы. Известно также, что все погибшие находились внутри машины.
В МВД подтвердили, что в республике произошло вооруженное нападение. Остальные детали и обстоятельства выясняются.
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