Три человека погибли в результате нападения на машину патрульной службы в Ингушетии

Неизвестные открыли огонь по автомобилю сотрудника патрульной службы в районе Магасовского круга Ингушетии. В результате инцидента три человека погибли. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, группа вооруженных мужчин открыла огонь по машине, а после скрылась с места преступления. Среди пострадавших был сотрудник патрульно-постовой службы. Известно также, что все погибшие находились внутри машины.

В МВД подтвердили, что в республике произошло вооруженное нападение. Остальные детали и обстоятельства выясняются.