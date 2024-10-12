Россия и Иран договорились ускорить проекты в нефтегазовой сфере

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

В каких еще сферах страны намерены углубить сотрудничество?

Россия и Иран договорились ускорить проекты в нефтегазовой сфере

Фото: © РИА Новости/Георгий Гранин

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Россия и Иран ускорят реализацию совместных проектов в нефтегазовой и нескольких других сферах. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«На этой встрече мы провели конструктивные консультации относительно соглашений и контрактов между двумя странами в области газового, автомобильного, железнодорожного, энергетического и нефтехимического сотрудничества. Было принято решение ускорить реализацию соглашений», — передала слова пресс-служба президента Ирана.

Кроме того, Масуд Пезешкиан отметил, что с Владимиром Путиным он обсудил и ситуацию на Ближнем Востоке. Иран попросил Россию действовать более эффективно в отношении преступлений Израиля в Ливане.

Встреча лидеров двух государств прошла в рамках международного форума в Туркменистане, куда Путин прилетел накануне с рабочим визитом. Там у главы государства намечены сразу несколько мероприятий.

Так, он уже принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Владимир Путин встречался с новым президентом Туркменистана.

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