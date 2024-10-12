«Дроны-драконы»: новые беспилотники ВСУ выбрасывают раскаленный металл
NYT: ВСУ используют беспилотники, выбрасывающие раскаленный металл
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Это зажигательное оружие может вызвать разрушения и нанести ущерб окружающей среде.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые выбрасывают раскаленный металл. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к беспилотникам канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов по Цельсию. Солдаты ВСУ дали им название «дроны-драконы», — уточняется в материале издания.
Это зажигательное оружие может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде.
Применение термита не запрещено международным правом, но использование этого зажигательного оружия в населенных пунктах запрещено Конвенцией о конкретных видах обычного оружия, которые могут считаться излишне разрушительными или неизбирательными.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как разведывательный дрон ZALA поддерживает российских военных на авдеевском направлении.
- 12 окт
- Во дворе многоэтажки на Кубани нашли фрагмент БПЛА ВСУ с неразорвавшейся частью
- 12 окт
- Более 400 боевиков и 18 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
- 12 окт
- Боевики ВСУ с особой жестокостью совершали убийства жителей Курской области
- 12 окт
- ВС РФ нанесли удары по обеспечивавшим работу ВПК Украины энергообъектам
- 12 окт
- Все сгорело дотла: кадры обстрела Шебекино боевиками ВСУ
- 12 окт
- Беспилотный помощник артиллерии ВС РФ в деле! Лучшее видео из зоны СВО
- 12 окт
- Су-34 бомбят ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 окт
- Суд в Курске арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
- 11 окт
- Более 300 боевиков и 13 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
- 11 окт
- ВС РФ освободили населенный пункт Островское в ДНР
Читайте также
76%
-1.17 105.11
-1.40
Нашли ошибку?