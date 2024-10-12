«Дроны-драконы»: новые беспилотники ВСУ выбрасывают раскаленный металл

Это зажигательное оружие может вызвать разрушения и нанести ущерб окружающей среде.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые выбрасывают раскаленный металл. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Украинцы придали новому оружию новую функцию, прикрепив к беспилотникам канистры с термитом и сделав его способным выбрасывать расплавленный металл, который горит при температуре 2427 градусов по Цельсию. Солдаты ВСУ дали им название «дроны-драконы», — уточняется в материале издания.

Это зажигательное оружие может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде.

Применение термита не запрещено международным правом, но использование этого зажигательного оружия в населенных пунктах запрещено Конвенцией о конкретных видах обычного оружия, которые могут считаться излишне разрушительными или неизбирательными.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как разведывательный дрон ZALA поддерживает российских военных на авдеевском направлении.