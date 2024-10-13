Hyundai обмотало вокруг дерева: жесткое ДТП с участием Porsche в Екатеринбурге
Жесткая авария произошла с участием Hyundai и Porsche в Екатеринбурге
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; из открытых источников; 5-tv.ru
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Чудом после столкновения никто не погиб.
Экстренные службы работают на месте серьезной аварии с участием элитного Porsche и Hyundai Sonata в центре Екатеринбурга.
Предварительно, пострадали двое, находившиеся в корейском автомобиле. От удара Hyundai отлетел в дерево, практически обмотав его вокруг.
Как уточнили в региональном ГИБДД, в больницу доставлены пять человек. Предварительная причина аварии - один из автомобилей не уступил дорогу при повороте налево.
По факту произошедшего назначена проверка.
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