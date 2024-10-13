Националисты продолжают терпеть поражение на поле боя.

Российские войска с тяжелыми боями продолжают освобождать ДНР от украинских националистов. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Темп продвижения наших войск в ДНР набрал обороты. На кураховском направлении подразделения группировки «Юг» освободили Зоряное Первое, больше известное как село Софиевка. А бойцы «Восточной» группировки войск отбили у противника поселок Золотая Нива, что к западу от Угледара. Населенный пункт штурмом брали морпехи 40-й гвардейской бригады.

И вот Андреевский флаг развернут штурмовиком в победном жесте. Российский триколор взвился и в Желанном Втором. На кадрах, которыми поделились с нами бойцы, видно, как они проносят флаг мимо следов боя и устанавливают на одном из домов.

А это уже северское направление. И свежие кадры установленного государственного стяга в Верхнекаменском. Это последний населенный пункт перед восточным въездом в Северск, крупным опорником ВСУ на Донбассе. Здесь располагался узел связи противника, минометные и пулеметные точки. Штурмовики шестой казачьей бригады рассказали нам, как заходили в это село.

«Да, мы взяли его почти в окружение. С левого и правого фланга союзники шли, и мы шли, противник был парализован», — сообщает нам боец южной группировки войск ВС РФ с позывным «Одон».

Мобильность штурмовых групп обеспечивал вот такой легкий транспорт — багги.

Только лишь прорывом к Северску с востока наша армия не ограничивается. Российские войска уже взяли под контроль линию Белогоровка-Григоровка-Серебрянка.

Бои в Серебрянке. Это крупное село ДНР, контроль над которым упростит задачу окружения Северска. На пути к ней Григоровка, где бойцы южной группировки войск символически развернули российский флаг. За два года боев на этом рубеже не осталось ни единого целого дома.

ВСУ отчаянно пытаются вернуть контроль надо этой территорией: обстреливают наши подразделения с господствующей в этом районе высоты — меловой горы и карьера, по площади в несколько раз превосходящего ближайший поселок Белогоровку. С этой высоты враг грозит нашей армии на многие километры, затрудняя контроль над Григоровкой и Верхнекаменским.

Российские войска пытаются окружить гору, чтобы уже более безопасно продвигаться к Северску.

«Бойцы почувствовали вкус победы, пошли вперед. И пока такое идет, нужно давить до конца», — рассказывает боец седьмой бригады третьей армии южной группировки войск ВС РФ с позывным «Артем».