Новые центры силы: через две недели в Казани стартует саммит БРИКС
Через две недели в Казани стартует саммит БРИКС
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru
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Не только по количеству, но и по экономической мощи объединение уже создает уверенный противовес «золотому миллиарду» западного мира.
Паника из-за не самого сильного, как оказалось, урагана в Америке показала хрупкость конструкции под названием «западный миропорядок». Испугался Байден, не приехал в Европу, а там уже и не знают, что делать с Украиной.
Зависимые отношения вертикального подчинения внутри «Большой семерки» лишь сильнее подсвечивают деградацию однополярного мира. Кстати, развал Советского Союза тоже был «Черным лебедем». Но сейчас все отчетливее проступают контуры нового миропорядка, который складывается с опорой на новые центры силы, где Россия один из них.
Через две недели в Казани стартует саммит БРИКС, организации, которая способна стать основой этого нового более справедливого миропорядка. По количеству населения, по экономической мощи БРИКС уже является выразителем воли мирового большинства, в противовес «золотому миллиарду» западного мира.
Москве подтвердили свое участие в саммите лидеры десяти государств участников БРИКС, и еще 22-х стран, заинтересованных в максимальном сотрудничестве с этой новой структурой. В том числе Кубы. Вот это подарок для США. Приедет генсек ООН.
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