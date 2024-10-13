Один человек погиб при аварийной посадке Ан-3 в Якутии

Один человек погиб при аварийной посадке Ан-3 в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщает региональное подразделение МЧС России.

На борту воздушного судна находились пять человек, из них — три члена экипажа и два пассажира.

Информация об авиапроисшествии уточняется. Предварительно, ЧП произошло в 1,5 километрах от города Олекминск. Самолет принадлежит авиакомпании «Борус». В готовности к реагированию 5 спасателей ГУ МЧС России по РС (Я) и 1 воздушное судно Ми-8 ХАСЦ МЧС России.