«Ждали десять лет»: Корнелия Манго беременна первенцем

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 33 0

Звезда «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго сообщила о долгожданной беременности

«Ждали десять лет»: Корнелия Манго беременна первенцем

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка находится на седьмом небе от счастья.

Звезда «Фабрики звезд-7» Корнелия Манго сумела забеременеть спустя десять лет попыток. Об этом стало известно из ее блога в Сети.

Артистка замужем с 2016 года. На протяжении всего этого времени они с супругом пытались зачать ребенка. Они не хотели прибегать к процедуре ЭКО и старались создать малыша самостоятельно.

Певица уже отчаялась, но случилось чудо. Несмотря на то, что ее женское здоровье было в плачевном состоянии и врач настоятельно рекомендовал все же начать собирать анализы для ЭКО, она смогла забеременеть сама.

«Самая большая мечта моей жизни! Как же долго я их ждала, многим это легко дается, но мы ждали десять лет с мужем. Сегодня годовщина наших отношений: ровно десять лет как я счастлива с любимым мужчиной», — написала певица.

Артистка отметила, что поняла об интересном положении, когда у нее стало переменчивое настроение. В день, когда звезда заподозрила, что с ней происходит что-то необычное, она впервые поругалась с женщиной в очереди из-за того, что та толкалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Брухунова опубликовала доказательство второй беременности.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
На могиле Вячеслава Зайцева тайно установили памятник
18:13
Боррель пообещал Грузии «взятку» за отзыв закона о запрете пропаганды ЛГБТ*
18:00
«Ставит лайки или сердечки»: как тяжелобольная Наталья Фатеева общается с сыном
17:47
«Человек жив!» — Вячеслав Макаров верит в теорию заговора о смерти Майкла Джексона
17:30
«Ждали десять лет»: Корнелия Манго беременна первенцем
17:17
Солист группы «Земляне» Скачков похоронил супругу после 31 года совместной жизни

Сейчас читают

Дышит сам: у актера Василия Ливанова после операции загноилась рана
«Закончилось трагически»: Илья Гуров откровенно об отношениях с матерью
«Играла 80-летнюю маму»: Нонна Гришаева рассказала о самой сложной роли
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака