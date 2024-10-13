Украинцы затравили Джареда Лето из-за желания выступить в России

Соцсети американской звезды буквально «разрываются» от негативных комментариев хейтеров из Незалежной.

Украинцы набросились с критикой на американского певца Джареда Лето после того, как он пообещал выступить с концертами в России. Блог знаменитости буквально разрывается от комментариев злостных хейтеров.

Все дело в том, что во время выступления со своей группой 30 Seconds To Mars в Сербии музыкант, увидев огромное количество россиян, заявил, что хочет встретиться с преданными поклонниками в РФ, когда все «проблемы» закончатся.

«Вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей Родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть», — произнес на концерте артист.

Реакция на это украинцев не заставила себя долго ждать.

«Приезжайте на Украину, чтобы почувствовать уровень этих «проблем»;

«Я приглашаю вас на Украину. Правда, у нас тут есть небольшие «проблемы»;

«Никогда не приезжайте на Украину, если вы думаете, что у нас только „проблемы“ и хотите посетить Москву. Вам здесь не рады»;

«Московская подстилка», — написали украинцы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джарел Лето рассказал, когда выступит в России.