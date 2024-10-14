Покидая Угледар, боевики ВСУ грабили квартиры местных жителей

Сбегая из Угледара, группировка ВСУ массово грабила квартиры мирных жителей и вывозила их имущество. Об этом эксклюзивно «Известиям» рассказали местные жители, которые дождались освобождения и прихода наших военных.

Боевики обстреливали жилые дома из минометов и реактивных систем, чтобы население покинуло город. Но учитывая, что люди старались не попадаться украинским боевикам на глаза, те выбирали в качестве целей места, где набирали воду. Там почти всегда кто-то был — так погибли десятки горожан.

«Обстреливали из-за того, чтобы выгнать людей из города, потому что они мешали мародерить и все вот это делать. Это вот я рассказал как они угоняли машины. Концовка — уже пошли в ход холодильники, стиральные машины, в общем, все, что включается в розетку и жужжит», — рассказывает житель Угледара Сергей.

По словам жителей, в город постоянно приезжали съемочные группы украинских телеканалов и снимали сюжеты о якобы российских обстрелах. Хотя было очевидно, что снаряды прилетали с позиций ВСУ. К местам попаданий никого не подпускали, а фрагменты снарядов собирали сразу же после съемок, чтобы по маркировке нельзя было опознать их принадлежность.