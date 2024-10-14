В Одессе сотрудники ТЦК при задержании убили мужчину

И на фоне таких неудач на фронте облавы украинских военкомов становятся смертельными. В Одессе сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования, военкоматы) при задержании убили мужчину.

Он попал в руки мобильного отряда, который охотится на потенциальных призывников прямо на улице. Судя по всему, при задержании ему нанесли травмы, несовместимые с жизнью очевидцы пытались привести его в чувство, но безуспешно.

Но основной тактикой, судя по всему, теперь станут массовые задержания на концертах. Уже отработанную схему сотрудники ТЦК применили в Черкассах на выступлении стендап-комика. Во Львове незваные гости пришли на банкет в ресторан. Их выгоняли буквально с боем. Похожие видео публикуют и с нескольких заправок в Киеве. Видимо, там решили искать водителей для ВСУ.