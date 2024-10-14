Почти 200 тысяч человек устроили марш протеста в Мадриде

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Главным символом этих протестов стал звон ключей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/JesÃƒÂºS HellÃƒÂ­N; 5-tv.ru

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МИД Испании поздравил своих граждан с Днем нации кадрами из московского Парка Горького. Ведомство выложило ролик о стране в своих соцсетях. И уже с первых секунд на видео мимо ворот хорошо знакомого парка по тротуару идут люди. На заднем плане возвышаются узнаваемые небоскребы «Москвы-Сити».

Ошибку испанского министерства заметили не только пользователи сети. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произошедшее испанским стыдом.

И все это на фоне роста инфляции и беспомощности испанских властей перед экономическим кризисом. Около двухсот тысяч жителей Мадрида устроили марш протеста в самом центре города. Манифестанты требуют изменить социальную политику и хотя бы ограничить рост цен на недвижимость. Главным символом этих протестов стал звон ключей.

Инфляция в стране ускорилась с 2022 года, кроме этого, как и по всей Европе, в стране дорожают энергоресурсы, а следом за ними продукты питания и цены на все остальные товары. Только аренда жилья за год подорожала на 20% и это при том, что на съемных квартирах живет почти половина населения страны трудоспособного возраста.

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Почти 200 тысяч человек устроили марш протеста в Мадриде

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