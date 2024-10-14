Тест-систему для определения вируса «Блютанг» разработали в России

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Заболевание активно распространяется по фермам Европы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В России разработали тест-систему для определения у животных нового опасного вируса «Блютанг», или «синий язык». Заболевание сейчас распространяется по фермам Европы.

Болезни подвержены домашние и дикие жвачные животные. Заражение происходит через укус насекомых или от уже инфицированной особи.

Для человека «Блютанг» не опасен. В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию на контроле и следят за распространением вируса.

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Тест-систему для определения вируса «Блютанг» разработали в России

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