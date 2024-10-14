Тест-систему для определения вируса «Блютанг» разработали в России
Заболевание активно распространяется по фермам Европы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В России разработали тест-систему для определения у животных нового опасного вируса «Блютанг», или «синий язык». Заболевание сейчас распространяется по фермам Европы.
Болезни подвержены домашние и дикие жвачные животные. Заражение происходит через укус насекомых или от уже инфицированной особи.
Для человека «Блютанг» не опасен. В Роспотребнадзоре сообщили, что держат ситуацию на контроле и следят за распространением вируса.
Читайте также
56%
-1.17 105.11
-1.40
Нашли ошибку?