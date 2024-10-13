Девять детей пострадали на съемках фильма в Ленобласти

Девять детей пострадали на съемках художественного фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области. В декоративном вагоне, где они находились, обрушился пол. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Самостоятельно за помощью медиков обратилось 19 человек, девять из них — дети. На помощь пострадавшим сразу выехали две бригады скорой помощи.

Первая бригада доставила одну из пострадавших в приемное отделение. Как сообщается, ее госпитализировали. Вторая машина осталась помогать людям на месте.

«После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы — ушибы, ссадины», — сообщает в Telegram-канале комитета здравоохранения области.

Позже в больницу доставили еще четырех человек. У всех легкие ушибы и ссадины. Режиссер фильма Карен Геворкян сообщил, что он не пострадал, но травму получил один из операторов.

Власти Ленинградской области начали расследование для установления причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших при обрушении декораций на съемках увеличилось до 23 человек.