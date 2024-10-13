Девять детей пострадали на съемках фильма в Ленобласти
Началось расследование для установления причин происшествия.
Фото: 5-tv.ru
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Девять детей пострадали на съемках художественного фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области. В декоративном вагоне, где они находились, обрушился пол. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению региона.
Самостоятельно за помощью медиков обратилось 19 человек, девять из них — дети. На помощь пострадавшим сразу выехали две бригады скорой помощи.
Первая бригада доставила одну из пострадавших в приемное отделение. Как сообщается, ее госпитализировали. Вторая машина осталась помогать людям на месте.
«После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы — ушибы, ссадины», — сообщает в Telegram-канале комитета здравоохранения области.
Позже в больницу доставили еще четырех человек. У всех легкие ушибы и ссадины. Режиссер фильма Карен Геворкян сообщил, что он не пострадал, но травму получил один из операторов.
Власти Ленинградской области начали расследование для установления причин произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших при обрушении декораций на съемках увеличилось до 23 человек.
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