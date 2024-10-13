Девять детей пострадали на съемках фильма в Ленобласти

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 35 0

Началось расследование для установления причин происшествия.

Девять детей пострадали на съемках фильма в Ленобласти

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Девять детей пострадали на съемках художественного фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области. В декоративном вагоне, где они находились, обрушился пол. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Самостоятельно за помощью медиков обратилось 19 человек, девять из них — дети. На помощь пострадавшим сразу выехали две бригады скорой помощи.

Первая бригада доставила одну из пострадавших в приемное отделение. Как сообщается, ее госпитализировали. Вторая машина осталась помогать людям на месте.

«После осмотра все они смогли отправиться домой, у них легкие травмы — ушибы, ссадины», — сообщает в Telegram-канале комитета здравоохранения области.

Позже в больницу доставили еще четырех человек. У всех легкие ушибы и ссадины. Режиссер фильма Карен Геворкян сообщил, что он не пострадал, но травму получил один из операторов.

Власти Ленинградской области начали расследование для установления причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших при обрушении декораций на съемках увеличилось до 23 человек.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.07
-1.17 105.11
-1.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:28
Возле места проведения митинга Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину
0:12
Актер фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов теперь трижды дедушка
23:41
«Недостаточно защиты»: как вирусные инфекции матери влияют на развитие плода
23:25
Женщина на корабле — к беде: спасательное судно село на мель в Новой Зеландии
23:11
Не дали спеть любимую песню: ночь в казанском караоке окончилась стрельбой
23:00
Девять детей пострадали на съемках фильма в Ленобласти

Сейчас читают

Опубликованы кадры с места обрушения декораций на съемках фильма в Ленобласти
«Человек жив!» — Вячеслав Макаров верит в теорию заговора о смерти Майкла Джексона
Природный продукт: можно ли мед считать альтернативой сахару для похудения
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака