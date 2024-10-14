В небе над военными базами США в Вирджинии появлялась группа беспилотников

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

WSJ: над двумя военными базами США в Вирджинии заметили группу беспилотников

В небе над военными базами США в Вирджинии появлялась группа беспилотников

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Американские чиновники не знают, как остановить вторжение.

Над американскими военными базами в штате Вирджиния пронесся рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на источники и данные очевидцев сообщается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Дроны были замечены над военно-морской базой Норфолк (крупнейшая в мире) и авиабазой Лэнгли, где базируется штаб-квартира Центрально-разведывательного управления (ЦРУ) США.

«Американские чиновники не знают, кто стоит за беспилотниками, которые беспрепятственно летают над секретными объектами национальной безопасности, и как их остановить», — сообщают авторы издания.

Это не первое появление таинственных беспилотников над военными объектами. В прошлом году в декабре их видели над базами в течение 17 дней. Они возникали в небе после захода солнца на 45-60 минут. Как рассказывали свидетели, шестиметровые БПЛА летели со скоростью 160 километров в чес длиной, некоторые из них светились.

Попытки правоохранителей проследить путь дронов пешком и на патрульной полицейской машине не увенчались успехом. Узнать, что это за аппараты и откуда они прибыли, также не удалось. В причастности к инциденту, как водится, подозревалась Россия и Китай.

Ранее, писал 5-tv.ru, как минимум 67 человек получили ранения при атаке БПЛА на север Израиля.

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