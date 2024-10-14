Под Угледаром российские военные обнаружили схроны ВСУ с оружием и боеприпасами. Разведчики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота зачищали отбитые у противника позиции юго-западнее города. В тайнике находились гранатометы польского и американского производства, гранаты, средства связи и наведения, а также взрывчатка для диверсионной деятельности.

«Схрон был предназначен, скорее всего, для ДРГ противника, которые планировали провести акции против наших военнослужащих», — прокомментировал военнослужащий с позывным «Калмык».

Наши танкисты группировки войск «Запад» разгромили огневые позиции врага и поразили скопление живой силы ВСУ. Экипаж Т-72 действовал в составе бронегруппы, оказывая поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Получив координаты, боевая машина сразу вышла на огневую точку и уничтожила цель с расстояния около 6 километров.