ВС РФ обнаружили схроны с оружием ВСУ под Угледаром

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Вероятнее всего, тайник был предназначен для ДРГ противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

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Под Угледаром российские военные обнаружили схроны ВСУ с оружием и боеприпасами. Разведчики бригады морской пехоты Тихоокеанского флота зачищали отбитые у противника позиции юго-западнее города. В тайнике находились гранатометы польского и американского производства, гранаты, средства связи и наведения, а также взрывчатка для диверсионной деятельности.

«Схрон был предназначен, скорее всего, для ДРГ противника, которые планировали провести акции против наших военнослужащих», — прокомментировал военнослужащий с позывным «Калмык».

Наши танкисты группировки войск «Запад» разгромили огневые позиции врага и поразили скопление живой силы ВСУ. Экипаж Т-72 действовал в составе бронегруппы, оказывая поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям. Получив координаты, боевая машина сразу вышла на огневую точку и уничтожила цель с расстояния около 6 километров.

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ВС РФ обнаружили схроны с оружием ВСУ под Угледаром

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