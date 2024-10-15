Два танка ЦАХАЛ атаковали лагерь ООН в Ливане

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В Организации потребовали срочных объяснений от Израиля «вопиющего нарушения международного права».

Фото, видео: 5-tv.ru

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ООН и Евросоюз требуют от Израиля немедленных разъяснений в связи с нападениями на силы Объединенных наций (ООН) в Ливане. По последней информации, на их пост вторглись два танка ЦАХАЛ, фактически взяв лагерь штурмом. После этого израильские войска применили неизвестный газ, в итоге, пострадали 15 миротворцев миссии. Их не спасли даже противогазы.

«Прорыв и вторжение на позицию ООН является еще одним вопиющим нарушением международного права и резолюции Совета Безопасности 1701. Любое преднамеренное нападение на миротворцев является грубым нарушением международного гуманитарного права и резолюции 1701», — говорится в официальном заявлении организации.

Прекратить удары по миротворцам потребовал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он напомнил Израилю, что многие страны ЕС участвуют в этой миссии. И о том, что все решения по миротворцам в Ливане принимает Совбез ООН, а не Генсек. Антониу Гуттериша, к слову, еврейское государство объявило персоной нон грата.

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