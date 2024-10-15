Запредельная ревность: Илон Маск следил за Эмбер Херд с помощью дронов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

Предприниматель Илон Маск нанимал частных детективов для слежки за Эмбер Херд

Запредельная ревность: Илон Маск следил за Эмбер Херд с помощью дронов

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

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Сумма затрат на слежку составила около 6,5 миллиона рублей.

Предприниматель Илон Маск нанимал частных детективов для слежки за актрисой Эмбер Херд во время их отношений. Об этом сообщило издание DailyMail.

Звезда начала встречаться с миллиардером в 2016 году, вскоре после развода Херд с актером Джонни Деппом. Их роман продлился около года, после чего пара рассталась. Несмотря на прошествие почти десяти лет, встали всплывать интересные подробности их личной жизни.

Оказывается ревнивый предприниматель выложил около 6,5 миллиона рублей в кошелек агентства частных детективов, чтобы те разведали с кем проводит время возлюбленная. Сыщики ни в чем себе не отказывали и использовали средства Маска по полной. Они подключили к наблюдению за Эмбер дроны, камеры ночного видения и оперативников под прикрытием.

Илон Мак подозревал актрису в измене с австралийским футболистом. В те годы, что они встречались, информация о связи Херд со спортсменом даже всплывала в прессе. Позже выяснилось, что утечка произошла из компании миллиардера, но он отрицал свою причастность к этому. Эмбер тогда снималась в фильме «Аквамен» и жила в другом доме.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что космический корабль Маска с россиянином на борту успешно стартовал.

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