Расчеты беспилотных летательных аппаратов в приграничном районе Курской области осуществляют разведку, корректировку огня артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов и техники.

В ходе воздушной разведки расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области выявляют места дислокации техники и живой силы противника, после чего передают координаты расчетам ударных беспилотников и продолжают наблюдение за боевиками ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Заряды FPV-дронов зависят от указанной цели. Для сдерживания или уничтожения живой силы противника бойцы используют самодельные взрывные устройства, а для техники – снаряды от РПГ, либо более тяжелые противотанковые снаряды. В работе расчетов беспилотной авиации крайне важны скрытность и мобильность. Все действия осуществляются в условиях лесного ландшафта, чтобы избежать обнаружения вражескими беспилотными летательными аппаратами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.