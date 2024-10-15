Боевикам ВСУ не дали закрепиться на новых позициях под Угледаром

В зоне спецоперации российские артиллеристы не позволили киевским формированиям закрепиться на новых позициях под Угледаром. По бежавшим из города подразделениям ударили расчеты самоходных гаубиц «Акация» и минометов особой мощности «Тюльпан».

Серьезную угрозу для самих артиллеристов представляют беспилотные летательные аппараты противника. Чтобы укрыться от ударных дронов, на технику устанавливают дополнительную защиту. На боевом выезде экипажи самоходных артиллерийских орудий всегда сопровождают расчеты постов воздушного наблюдения и противодействия средствам РЭБ.

А на Кураховском направлении наши военные уничтожили опорный пункт противника. Артиллеристы ударили по подразделениям ВСУ из РСЗО «Ураган». Кроме вражеских укреплений огнем боевой машины была поражена и находящаяся рядом боевая техника.