Установлена личность хозяина подорванной на юго-западе Москвы машины

В результате детонации взрывного устройства пострадали три человека, в том числе ребенок.

Владельцем машины, которую подорвали на юго-западе Москвы утром 15 октября, является предприниматель. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, хозяином авто является гендиректор ООО «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Сейчас место подрыва авто на парковке жилого дома оцеплено. Возгорания не было, но пострадала рядом стоящая машина. Telegram/Столичный СК/t.me/skmoscowgsu; 5-tv.ru

По факту произошедшего столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас на месте работают сотрудник СКР и московской прокуратуры.

На кадрах, которые публикует 5-tv.ru с места событий, видно, что в данный момент правоохранители осматривают автомобиль. Там также, вероятно, работает сапер.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека пострадали при подрыве автомобиля в Москве. Взрывчатка, предположительно самодельная, была установлена в автомобиле. После происшествия госпитализировали двух взрослых и ребенка.