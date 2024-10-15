Установлена личность хозяина подорванной на юго-западе Москвы машины

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 492 0

Подорванная в Москве машина принадлежит гендиректору «Шейкер групп»

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате детонации взрывного устройства пострадали три человека, в том числе ребенок.

Владельцем машины, которую подорвали на юго-западе Москвы утром 15 октября, является предприниматель. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, хозяином авто является гендиректор ООО «Шейкер групп» Виктор Мишачев. Сейчас место подрыва авто на парковке жилого дома оцеплено. Возгорания не было, но пострадала рядом стоящая машина.Telegram/Столичный СК/t.me/skmoscowgsu; 5-tv.ru
По факту произошедшего столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Сейчас на месте работают сотрудник СКР и московской прокуратуры.

 

На кадрах, которые публикует 5-tv.ru с места событий, видно, что в данный момент правоохранители осматривают автомобиль. Там также, вероятно, работает сапер.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека пострадали при подрыве автомобиля в Москве. Взрывчатка, предположительно самодельная, была установлена в автомобиле. После происшествия госпитализировали двух взрослых и ребенка.

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