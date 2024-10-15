У Москвы много партнеров, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Россия не находится в изоляции в современном мире, это очень трудно сделать со страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя большое количество гостей на предстоящем саммите БРИКС.

«Россия не находится в изоляции, в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более такую как Россия», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у России много партнеров, разделяющих другое мировоззрение в международных отношениях. Система этих стран должна основываться на международном праве, а не на правилах, устанавливающихся отдельно взятыми государствами.

Саммит стран БРИКС в Казани 2024 года пройдет с 22 по 24 октября. Эта организация способна стать основой этого нового более справедливого миропорядка. По количеству населения, по экономической мощи БРИКС уже является выразителем воли мирового большинства, в противовес «золотому миллиарду» западного мира.

Москве подтвердили свое участие в саммите лидеры десяти государств участников БРИКС, и еще 22-х стран, заинтересованных в максимальном сотрудничестве с этой новой структурой. В том числе Кубы.

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