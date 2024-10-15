«Очень трудно это сделать»: в Кремле заявили об отсутствии изоляции России в мире

Песков: Россия не находится в изоляции в современном мире
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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У Москвы много партнеров, отметил пресс-секретарь президента РФ.
Россия не находится в изоляции в современном мире, это очень трудно сделать со страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя большое количество гостей на предстоящем саммите БРИКС.
«Россия не находится в изоляции, в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более такую как Россия», — сказал он.
Песков подчеркнул, что у России много партнеров, разделяющих другое мировоззрение в международных отношениях. Система этих стран должна основываться на международном праве, а не на правилах, устанавливающихся отдельно взятыми государствами.
Саммит стран БРИКС в Казани 2024 года пройдет с 22 по 24 октября. Эта организация способна стать основой этого нового более справедливого миропорядка. По количеству населения, по экономической мощи БРИКС уже является выразителем воли мирового большинства, в противовес «золотому миллиарду» западного мира.
Москве подтвердили свое участие в саммите лидеры десяти государств участников БРИКС, и еще 22-х стран, заинтересованных в максимальном сотрудничестве с этой новой структурой. В том числе Кубы.
Ранее 5-tv.ru поисал, что Россия будет представлена на конференции ООН по климату.
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