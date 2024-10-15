«Очень трудно это сделать»: в Кремле заявили об отсутствии изоляции России в мире

|
Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Песков: Россия не находится в изоляции в современном мире

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
БРИКС

У Москвы много партнеров, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Россия не находится в изоляции в современном мире, это очень трудно сделать со страной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, комментируя большое количество гостей на предстоящем саммите БРИКС.

«Россия не находится в изоляции, в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более такую как Россия», — сказал он.

Песков подчеркнул, что у России много партнеров, разделяющих другое мировоззрение в международных отношениях. Система этих стран должна основываться на международном праве, а не на правилах, устанавливающихся отдельно взятыми государствами.

Саммит стран БРИКС в Казани 2024 года пройдет с 22 по 24 октября. Эта организация способна стать основой этого нового более справедливого миропорядка. По количеству населения, по экономической мощи БРИКС уже является выразителем воли мирового большинства, в противовес «золотому миллиарду» западного мира.

Москве подтвердили свое участие в саммите лидеры десяти государств участников БРИКС, и еще 22-х стран, заинтересованных в максимальном сотрудничестве с этой новой структурой. В том числе Кубы.

Ранее 5-tv.ru поисал, что Россия будет представлена на конференции ООН по климату.

Тема:
БРИКС
13 окт
Москва объединяет: Западу не удастся расколоть дружбу стран СНГ
13 окт
Путин провел встречу с президентом Ирана за закрытыми дверями
13 окт
Новые центры силы: через две недели в Казани стартует саммит БРИКС
11 окт
Силуанов назвал плюсы расширения БРИКС в 2024 году
8 окт
Куба официально запросила у России статус страны-партнера БРИКС
5 окт
Культурная дипломатия: в Риме послы стран-участниц БРИКС открыли общую выставку
3 окт
Международный форум БРИКС Fashion Summit: что представили дизайнеры в Москве
3 окт
«Устойчивость и зрелость»: Лавров об отношениях России и Китая
2 окт
Рябков: ситуация на Ближнем Востоке выходит из-под контроля из-за курса Израиля
29 сент
Мировой центр развития смещается с Атлантики на Восток
+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.10
0.03 105.49
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:42
«Я люблю Никиту»: Джигурда назвал Кологривого своим «внучком»
14:35
Войска РФ за сутки отразили девять контратак ВСУ в зоне спецоперации
14:28
Названы возможные причины подрыва автомобиля во дворе многоэтажки Москвы
14:22
Эрмитаж станет бесплатным для многодетных семей
14:06
«Очень тяжелое похмелье»: врач назвал виды «паленого» алкоголя
13:52
«Вел себя как животное»: Natan признался в измене жене с Лерчек

Сейчас читают

Времена, когда считалось, что заставить медведя танцевать в цирке можно только на листе горячего железа давно прошли
Почти два месяца в открытом море: кадры спасения мужчины на Камчатке
«Опозорил на всю страну»: жена Natan приходит в себя после его интима с Лерчек
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака