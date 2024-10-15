Подрыв авто бизнесмена в Москве: подробности, версии, пострадавшие

Последние данные по подрыву внедорожника на юго-западе Москвы: предварительно, на капоте машины столичного бизнесмена сработала самодельная мина, когда он попытался скинуть подозрительный предмет на асфальт. Трое пострадали. У следователей уже есть первые версии случившегося. Все детали — у корреспондента «Известий» Артема Яковенко.

Место, где все произошло, было огорожено специальной лентой, на месте работали полицейские и саперы. Пострадало три человека. Они выходили к машине, в этот момент кто-то подложил самодельное взрывное устройство под капот под лобовым стеклом. Когда водитель пытался убрать взрывчатку, она сдетонировала. Пострадавшие отправлены в больницу.

Момент детонации попал на видео камеры наблюдения. Качество записи — плохое, но что-то разглядеть можно. Трое людей выходят из подъезда, подходят к машине, и через пару секунд раздается взрыв. Местные жители рассказывают, что слышали хлопок из соседних домов.

По нашим данным, у водителя частично оторвало руку, у его приятеля — осколочные раны ноги и бедра, а шестилетнему ребенку посекло голову. Всех пострадавших экстренно госпитализировали. Помимо этого, взрывом задело соседние машины.

«У меня машина пострадала больше всего. У меня машина как решето. Проблема — полностью вся правая сторона, пробито колесо. Я пострадала больше всего», — говорит хозяйка соседней машины Людмила Бабурина.

Экстренные службы проверили местность на наличие других СВУ, исследовали даже мусорку. Возможно, предполагаемый преступник выбросил остатки устройства туда.

Пока рассматривается версия о покушении на предпринимателя Виктора Мишачева, который владеет несколькими кафе. У него доля в барах «Гадкой Кайот» и Dirty dance bar. Не исключено, что таким образом с коммерсантом могли разобраться конкуренты.

«Столичным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия», — говорит старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Прокуратура города Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Утром в результате инцидента на улице Профсоюзная повреждено два автомобиля, пострадали трое человек, в том числе — малолетний мальчик», — говорит руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Вероятно, в скором времени следователи выйдут на след непосредственного исполнителя, а через него — на заказчика преступления.