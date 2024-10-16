В лабораториях «Росатома» создаются уникальные технологии

Об этом глава госкорпорации Алексей Лихачев рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

Обеспечение ядерного паритета, строительство атомных ледоколов и новые зарубежные проекты. Такие темы обсуждали сегодня в Кремле. О работе «Росатома» перед президентом отчитался глава Гос_корпорации Алексей Лихачев. Рассказал он и о прорывных научных разработках, которые принесут пользу в самых разных сферах — например, при изучении дальнего космоса. Важные детали встречи — у корреспондента «Известий» Кирилла Воробьева.

В лабораториях «Росатома» по всей стране, прямо в эти минуты, создают будущее — технологии, которые изменят жизнь миллионов людей. Так, например, в одной небольшой колбе — целый прорыв в трансплантологии. Нашим ученым впервые удалось вырастить кровеносный сосуд из собственных клеток пациента.

«Клеточный материал помещается в биопринтер, где под действием магнитных и ультразвуковых полей, мы придаем ему форму», — отметил руководитель направления лаборатории аддитивных технологий и биоинжиниринга «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Владислав Парфенов.

А после пересадки — никакого иммунного ответа. Для организма — это родные клетки. А к 2030-му году ученые планируют создавать уже копии органов. «Росатом» внедряет в российскую медицину новейшие технологии. Особое внимание уделено лечению онкологических заболеваний.

«Работа в направлении онкологии. На генном и клеточном уровне, активизация собственных иммунных клеток человека в биореакторах, возвращение их в организм, и работа уже на самых тяжелых завершающих стадиях», — сообщил Лихачев президенту.

«Росатом» сегодня работает по самым разным направлениям. И, чаще всего, сотрудники корпорации — первопроходцы. В Томской области строят первый в мире энергокомплекс четвертого поколения — полностью замкнутого топливного цикла. К 2045 году доля атомной энергетики в стране должна достигнуть 25%. Запланировано строительство 37 энергоблоков.

«Мы импортонезависимые, поэтому, все вызовы, связанные с импортозамещением, не нанесли экономического ущерба нашему проекту. Минэнерго поддержало наше предложение по 37 энергоблокам до 2042 года», — сообщил Лихачев.

Технологии «Росатома» востребованы по всему миру. Сейчас специалисты корпорации строят энергоблоки в семи странах. И ведут две самые большие атомные стройки на планете — в Египте и Турции. Активно начали сотрудничать с Африкой. И это — не только энергетические технологии.

«Экспорт технологического суверенитета. Очень хорошо откликаются наши дружественные страны на такие наши предложения: партнерства в проектах, связанных с экологией, с цифровыми технологиями, в машиностроении, в накопительных энергиях», — сообщил Лихачев.

В «Росатоме» не говорят о технологиях завтрашнего дня, а заглядывают значительно дальше. Вот, например, российский квантовый компьютер. И уже разрабатывается фотонный. Возможности суперкомпьютеров используют в сложнейших расчетах, например, для космических программ. Путину глава «Росатома» рассказал про создание плазменного ракетного двигателя нового поколения.

— Исследование космоса без них практически невозможно, — заявил Лихачев.

— Маневрирование, смена орбит, — уточнил Путин.

— Смена орбит, маневрирование, дальний космос, конечно. Вот. Ну, и это заделы прям уникальные, мало кто может с нами в этом потягаться, — ответил Лихачев.

Технологии «Росатома» есть и на Северном морском пути — развитию этого логистического коридора уделяется особое внимание. Путин тщательно изучает схему.

«Смотрите, Северный широтный ход надо показать...» — отметил президент.

Грузопоток по Севморпути растет. Одна из главных задач — обеспечить круглогодичную навигацию. В атомной ледокольной флотилии — уже семь атомоходов. И идет строительство новых. При этом в единую сеть объединяют всю инфраструктуру на севере — так формируется, как его назвали, большой Северный морской путь.

Сотни проектов и для обороны, и для гражданской сферы — сегодня в «Росатоме» трудится около 400 тысяч человек. И к 2030 году эта цифра увеличится почти вдвое.

— Где-то около 30% — это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли, — уточнил президент.

— У нас очень гармоничный состав: чуть больше 30% молодежи, 30% — «золотое звено» 40-55, и до 30% ветеранов, — ответил Лихачев.

Следующий год для российской атомной промышленности юбилейный — 80 лет. Планов на ближайшие годы много, как и проектов, которые в очередной раз доказывают, что конкурировать в этой отрасли с Россией очень сложно.