У подозреваемого в подрыве машины в Москве обнаружили стрелковое оружие

Дома у подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы нашли ножи, бронежилеты и стрелковое оружие. Об этом сообщает Следственный комитет столицы.

По данным источника 5-tv.ru, 50-летний Виталий является соучредителем компании, которую с этого года возглавляет пострадавший. Вместе они владеют долями в нескольких компаниях, управляющими питейными заведениями в крупных городах страны.

Сообщалось, что на юго-западе столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство. Оно предположительно было прикрепленно к капоту автомобиля, принадлежащего столичному бизнесмену. В результате взрыва пострадало трое человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Шестилетнему мальчику рассекло голову. Водитель машины получил открытый перелом руки, еще один пассажир — осколочное ранение бедра. Все были госпитализированы в госпитали Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения делегации с послом России. Отмечается, что инцидент произошел пути из города Мингора в отель. В результате подрыва авто получили ранения правоохранители. Представители дипкорпуса не пострадали.