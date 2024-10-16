У подозреваемого в подрыве машины в Москве обнаружили стрелковое оружие

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 24 0

Оперативники также установили связь мужчины с бизнесменом, машину которого он, предположительно, подорвал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве/skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Дома у подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы нашли ножи, бронежилеты и стрелковое оружие. Об этом сообщает Следственный комитет столицы.

По данным источника 5-tv.ru, 50-летний Виталий является соучредителем компании, которую с этого года возглавляет пострадавший. Вместе они владеют долями в нескольких компаниях, управляющими питейными заведениями в крупных городах страны.

Сообщалось, что на юго-западе столицы сдетонировало самодельное взрывное устройство. Оно предположительно было прикрепленно к капоту автомобиля, принадлежащего столичному бизнесмену. В результате взрыва пострадало трое человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Шестилетнему мальчику рассекло голову. Водитель машины получил открытый перелом руки, еще один пассажир — осколочное ранение бедра. Все были госпитализированы в госпитали Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения делегации с послом России. Отмечается, что инцидент произошел пути из города Мингора в отель. В результате подрыва авто получили ранения правоохранители. Представители дипкорпуса не пострадали.

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