Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по пехоте ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Опубликовано видео, как экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по пехоте ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Также была уничтожена бронетехника неприятеля.

Российские вертолетчики уничтожили бронированную технику и скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Выполнив противоракетный маневр вертолет Ми-28НМ вернулся к точке базирования, все цели были поражены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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