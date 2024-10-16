Во Франции проходит ключевое событие европейской автомобильной индустрии этого года — Парижский автосалон. На выставке представлены последние достижения отрасли: от новейших концепт-каров до серийных моделей.

И если в последние годы автоконцерны старались удивить посетителей технологическими новинками и футуристическим дизайном, то в этот раз производители сосредоточились на том, чтобы сделать новые разработки доступными для массовой аудитории. Особенно в этом преуспели китайцы. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Противостояние лицом к лицу, если не сказать, лобовое столкновение Китая и Европы. Последняя только и способна теперь только создавать ажиотаж вокруг всего лишь концепт-каров — футуристический дизайн, квадратное рулевое колесо, больше похожее на игровую консоль. Все это будет когда-нибудь, но не сейчас.

А рядом — из Пекина то, что уже не только ездит по дорогам с вполне обычной баранкой, но даже плавает до 30 минут в воде, паркуется боком и совершает полный разворот на месте.

Автошоу «Париж-2024» — с китайским акцентом. Там представлены как покоряющие автоэкспертов малоизвестные бренды, так и уже завоевавшие сердца европейских автолюбителей «китайцы», которые буквально ворвались на рынок.

«Честно говоря, это машина мечты. Она не только красивая, но это еще и электромобиль», — уточнила француженка Татьяна.

Местные концерны и автодилеры даже не пытаются с ними конкурировать больше, а сразу предлагают запрыгивать в этот «последний китайский вагон», принося себя в жертву неизбежным слияниям и поглощениям с производителями из Поднебесной.

«Для нас лучший способ немедленно составить конкуренцию китайцам — это вскочить на их поезд, а не позволить ему переехать нас», – говорит генеральный директор компании Stellantis Карлос Таварес.

Отдельная схватка — с китайскими электрокарами, которые уверенно вытолкнули даже немцев на обочину, благодаря ошеломляющей начинке даже в базовой комплектации и внушительному запасу хода. И вот уже руководство BMW прямо-таки взвыло в Париже из-за экологического помешательства европейских властей и отказа от привычных моторов.

«ЕС необходимо начать пересматривать свои долгосрочные цели. Они больше не являются реалистичными, искажают рынок, являются дорогими и неустойчивыми. Запрет на использование двигателей внутреннего сгорания в 2035 году будет угрожать европейской автомобильной промышленности и приведет к массовому падению всей индустрии», — говорит генеральный директор BMW Оливер Ципсе.

Расстроенные чувства автогигантов вполне объяснимы. На фоне снижений продаж и прибыли, ведущих к закрытию целых заводов и сокращению персонала, все больше немцев, согласно опросам, вполне уже могут представить себе покупку китайского производства.

«Это то, что нам всем нужно пробовать! Это машина будущего», — говорит посетитель автосалона.

Такие же настроения и во Франции, так что расхаживания по Парижскому автосалону Эммануэля Макрона едва ли хоть как-то поддержали отечественный автопром. Президентский тест-драйв — разве что электрических версий давно существующих моделей, никакого технологического прорыва и революций. Первое лицо говорит само за себя — глобальная автогонка проиграна.

«Сейчас сложное время, потому что европейский рынок сокращается, а конкуренция со стороны китайцев очень сильна. Поэтому я считаю, что в такие моменты необходимо прежде всего защитить себя, чтобы создать равные условия для игры», — говорит Макрон.

И это — уже согласованный всеми наезд на Пекин. Евросоюз повышает пошлины для китайских электрокаров до рекордных 45%, то есть почти половины стоимости. Вот только машины европейского производства после этого уж точно не станут более доступными для среднего потребителя и навряд ли подешевеют.