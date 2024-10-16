ВС РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве

Новость от Минобороны РФ: российские подразделения нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве. В результате уничтожены десять единиц украинской техники, из них — шесть танков.

Как сообщили в оборонном ведомстве — цеха получили серьезные повреждения. Производство и ремонт вражеской техники на предприятии остановлены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.