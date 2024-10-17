Волосистая проблема: как очистить кожу головы от прыщей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 29 0

Избавиться от прыщей волосистой части головы поможет шампунь без сульфатов

Волосистая проблема: как очистить кожу головы от прыщей

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Причина высыпаний может быть связана с проблемами со здоровьем.

Избавиться от акне на волосистой части головы помогут бессульфатные шампуни для чувствительной кожи. Об этом пишет издание aif.ru.

Использовать эти уходовые средства без раздражающих компонентов необходимо минимум три раза в неделю, чтобы остановить салоотделение, которое является одной из причин появления высыпаний. Среди других — гормональные нарушения и неправильное питание. Возможно, организму не хватает витаминов.

Поэтому при возникновении такой проблемы специалисты советуют пересмотреть свой образ жизни и рацион, а также заниматься спортом. Кроме того, важно избегать перегрева или переохлаждения головы. Последнее особенно актуально в холодное время года.

Высыпания не грозят человеку серьезными проблемами, однако обращение к дерматологу или трихологу будет не лишним. Именно они должны выяснить точную причину возникновения проблемы и при необходимости назначить соответствующее лечение.

Ранее 5-tv.ru писал про особый ингредиент в косметических средствах для ухода за кожей, который может избавить от прыщей.

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