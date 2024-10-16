«До 100 тысяч в год»: отказ от какой привычки поможет серьезно сэкономить деньги

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 55 0

Финансист Кузнецова: накопить деньги поможет отказ от кофе и поездок на такси

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Финансист посоветовала не вестись на вспышки плохого настроения, которые приводят к лишним тратам.

Отказ от нерациональных мелких трат поможет накопить круглую сумму за год. Об этом финансист Мария Кузнецова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Нам кажется, что чашечка кофе или поездка на такси не сыграют роли на нашем ежемесячном бюджетировании, но по факту эти суммы могут выливаться в 30, 50, 100 тысяч рублей в год, которые могли бы уйти на инвестиции или какие-то полезные вещи», — объяснила Кузнецова.

Также эксперт подчеркнула, что крайне важным является фокус на долгосрочные цели. Многие покупают что-то из-за плохого настроения, чтобы поднять его себе. Таким образом тратится немало денег.

Помимо лишних расходов, такая привычка еще и формирует зависимость настроения от покупок и чего-то новенького.

Екатерина Кузнецова считает категорической ошибкой снимать с себя стресс, ведь он создан для роста личности. Именно при столкновении с ним человек вынужден справляться со сложностями, искать выход из ситуаций и напрягать мозг.

Эксперт порекомендовала выработать такую привычку: вместо покупки какой-то мелочи или алкоголя, откладывать эту сумму на накопительный счет или инвестировать. В такой ситуации деньги будут «работать», а не просто уходить в никуда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд взыскал с бывшей фирмы блогера Гусейн Гасанова свыше десяти миллионов рублей.

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«До 100 тысяч в год»: отказ от какой привычки поможет серьезно сэкономить деньги

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