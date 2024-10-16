Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Его сердце остановилось на 87-м году жизни.

Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов

Фото: Из открытых источников

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Умер народный артист России и Татарстана, лауреат Госпремии СССР и российской национальной театральной премии «Золотая маска» Ринат Тазетдинов. Ему было 86 лет. Печальное известие сообщила пресс-служба Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной актера.

«Дай бог вам сил и терпения, чтобы вынести вашу глубокую печаль! Да пребудет он в раю», — написали представители культурного учреждения.

Ринат Тазетдинов родился в первый день 1938 года. В 23 года окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Сразу после учебы стал частью труппы Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Там он проработал более 60 лет, сыграл не меньше 100 ролей.

Среди знаковых спектаклей: «Три аршина земли», «В ночь лунного затмения», «Кул Гали», «Тартюф», «Антоний и Клеопатра», «Мы ухо­дим, вы остаетесь», «Вот так случилось», «Идегей», «Жизнь есть сон» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти заслуженного артиста РФ Алексея Дулькевича.

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