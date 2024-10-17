Два человека погибли после столкновения микроавтобуса и легковушки в Дагестане

Эфирная новость 16 0

По предварительной версии, причиной аварии стал неудачный обгон по встречной полосе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Последствия смертельного ДТП в Дагестане. В Хасавюртовском районе на трассе легковушка лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом. По последним данным, погибли два человека, включая водителя «Газели». Автобус от удара перевернулся, а вторую машину вообще выбросило с трассы.

В списке пострадавших — почти 20 человек, в том числе — двое детей. Все они доставлены в местные больницы. По предварительной версии, причиной аварии стал неудачный обгон по встречной полосе.

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:02
Нетаньяху призвал ХАМАС сложить оружие после ликвидации Синвара
22:46
Два человека погибли после столкновения микроавтобуса и легковушки в Дагестане
22:30
Путин гордится паралимпийцами на международных соревнованиях в Уфе
22:12
«Как бы ангелу»: Сергей Жуков раскрыл принцип выбора имен для своих детей
21:48
Собянин: в Москве завершили работы по благоустройству реки Яузы
21:20
«Ослы пинают мертвого льва»: в столице Латвии снесут памятник Барклаю-де-Толли

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца
«Я весь вспотел»: Игорь Крутой рассказал о конфузе перед Ларой Фабиан
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака