В России ожидают нового рекорда по ставке Центробанка

Эфирная новость 9 0

Заседание пройдет на следующей неделе, и Эльвира Набиуллина не спешит делать окончательные прогнозы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России ждут нового рекорда по ставке ЦБ — такой прогноз дают ведущие аналитики страны. Но как сегодня заявила Эльвира Набиуллина, окончательно решение не принято — будут учитываться новые данные, впрочем, и роста она не исключила. Заседание на следующей неделе.

Также Банк России видит охлаждение на рынке ипотеки после завершения массовой льготной программы. При этом темпы выдачи семейной восстановились, и в целом они могут оказаться выше прогнозов.

Кроме того, отвечая на вопрос «Известий», касающийся приватизации оператора карт «Мир», Набиуллина заявила, что эта тема пока не стоит на повестке. Однако в будущем она не исключила привлечение частного капитала.

Затронула глава ЦБ и тему внедрения цифрового рубля, которое может начаться уже в середине 2025-го. При этом банки, которые не подготовятся, будут получать штрафы.

Глава ЦентроБанка подтвердила и планы запустить международные криптоплатежи до конца этого года.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:14
В России ожидают нового рекорда по ставке Центробанка
1:58
«Мы от вас устали…»: Сергей Зверев ищет способы борьбы с шумными соседями
1:42
Не боясь Бога: как неонацисты захватили православный храм в Черкассах
1:26
Три человека чуть не утонули при столкновении катера с понтоном в Петербурге
1:10
Выключить «сломанный» ген: в Москве обсудили редактирование генома человека
0:54
Правила написаны кровью: нужно ли усыплять зверей-людоедов

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца
«Обглодали»: растерзавшие сотрудницу «Тайгана» львы станут людоедами
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака