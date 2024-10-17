«У нас все белые!» — «Город 312» о российском шоу-бизнесе и скандале с P. Diddy

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 43 0

Группе «Город 312» сложно поверить в правдивость всех слухов о P. Diddy

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Всплывающие каждый день новые подобности жизни американского рэпера все больше повергают весь мир в шок.

Сложно поверить в то, что все эти ужасные слухи, связанные с рэпером P. Diddy (Шоном Комбсом), являются правдой. Об этом рассказал один из основателей группы «Город 312» Дмитрий Притула корреспонденту 5-tv.ru во время гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025».

По словам музыканта, стоит дождаться решения суда по всем обвинениям, предъявленным Diddy, так как среди всех этих новостей может быть немало недостоверной информации.

Притула признался, что во все тонкости американского шоу-бизнеса за последнее время его посвятила дочь. Именно благодаря ей он поневоле знает почти все, что связано с этой историей.

«Она говорит: ты знаешь, что творится?! Оказывается, Джексона это он (P. Diddy — Прим. ред.) убил! Я говорю: Оливия, подожди, ты же там не была, ты же не знаешь, ну зачем это говорить!» — пересказывает он разговор с дочерью.

При этом артист понимает почему вокруг этой темы столько ажиотажа, ведь СМИ всегда с радостью подхватывают подобные истории.

Что касается российского шоу-бизнеса, то музыканты «Город 312» уверены, что такой вакханалии у нас точно нет.

«У нас все белые и пушистые!» — говорит один из основателей группы.

Притула также вспомнил, как опытные состоявшиеся артисты в свое время помогали им и другим начинающим музыкантам, и никто никогда не смотрел на них свысока.

Дело P. Diddy

Рэпера P. Diddy задержали в номере отеля 17 сентября этого года. Ему предъявлены обвинения в рэкете, секс-траффикинге и сутенерстве. По версии следствия, Комбс «совершал насилие, угрожал и принуждал женщин и свое ближайшее окружение к исполнению его сексуальных желаний». После он приступал к сокрытию улик ради сохранения репутации, что тоже приравнивается к противоправным действиям.

Прокуроры утверждают, что P. Diddy перевозил через границы штатов мужчин и женщин, работавших в секс-индустрии, используя собственную бизнес-империю, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment. Доставлял их для участия в сексуальных представлениях под названием «Freak Offs». Суд отказал музыканту в освобождении под залог.

На фоне этого скандала в сети появляется все больше слухов о причастности рэпера и к другим громким преступлениям в Голливуде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Фабрика» рассказала об измене Natan. Рэпер обманывал свою жену с блогером Лерчек.

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