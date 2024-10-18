Артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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