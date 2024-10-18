Артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 62 0

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
17 окт
«Постоянно. Всегда»: Путин о вечной памяти о подвигах участников СВО
17 окт
«Вопрос недель»: на Украине заявили, что могут создать ядерное оружие для удара по России
17 окт
«Дай мне денег»: в Сети разлетелись мемы после презентации «плана победы» Зеленского
17 окт
SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца
17 окт
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области за сутки
17 окт
«Не непобедимы»: на Западе подсчитали количество потерянных ВСУ танков Leopard
17 окт
ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР
17 окт
Производитель дронов из Японии будет поставлять продукцию Киеву
17 окт
Разные риски: почему США боятся помогать Украине сбивать российские беспилотники
17 окт
Снайперы поддерживают продвижение мотострелков на кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

6:44
Успела развестись и выйти замуж: Липницкая родила сына не от мужа- фигуриста
6:28
Новая жизнь: семья с десятью детьми решила перебраться из Латвии под Смоленск
6:12
Идеальное прикрытие: прокуроры в Хмельницкой области покупали себе инвалидность
6:00
Артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:46
Россия — спортивная держава: главное о форуме в Уфе
5:30
«Наша ответственность»: как родителям уберечь детское сердце от заболеваний

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака