Артиллеристы ВС РФ разнесли в щепки опорники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Для более точной стрельбы производится корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотных летательных аппаратов, что позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.