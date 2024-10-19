Певицу Монеточку* объявили в розыск в РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Артистка попала в реестр иноагентов после серии скандальных выходок, связанных с проведением спецоперации на Украине.

Певицу Монеточку* объявили в розыск в РФ

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Певицу Елизавету Гырдымову*, более известную под псевдонимом Монеточка*, объявили в розыск в России. Информация об этом появилась на сайте МВД РФ.

Согласно базе данных ведомства, артистка разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно, не указано. При этом в начале сентября в отношении нее возбуждали дело. Причиной стало то, что Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. Артистка продолжила распространять в Сети сообщения без соответствующей маркировки.

После возбуждения против нее уголовного дела артистка отменила концерт в Казахстане. Видимо, побоялась, что из республики ее экстрадируют в Россию.

Исполнительница покинула Россию после начала спецоперации на территории Украины. Она неоднократно осуждала действия российских властей. Кроме того, на одном из своих концертов Монеточка выкрикнула лозунг украинских националистов. Вместе с мужем она обосновалась в Литве, где и родила двух детей: дочку Нину и сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД РФ объявило в розыск блогера Косенко, бросившего малолетнего ребенка в сугроб.

* — признана иностранным агентом в РФ

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